الداخل المحتل| وفاتان بكورونا في عين ماهل وأبو سنان إحداهما شابة (38 عاما)

وطن: توفي فلسطينيان من الداخل المحتل متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، خلال ساعة ونصف في مستشفى الجليل الغربي في نهريا.

وجاء في التفاصيل أن المتوفاة من عين ماهل، هي شابة تبلغ من العمر 38 عاما، وتم إعلان وفاتها في الساعة الثامنة من مساء الخميس.

وأوضح المستشفى في بيان أن الشابة نُقلت في حالة حرجة من مستشفى آخر لم يذكر اسمه، لإجراء عملية طبية عاجلة، لم يتم إجراؤها في النهاية بسبب حالة الشابة الصعبة، والتي تسببت بوفاتها لاحقا.

وتوفي مسنّ من بلدة أبو سنان، يبلغ من العمر 80 عاما، إثر إصابته بالفيروس.

ولم يورد المستشفى في بيانه، تفاصيل إضافية بشأن المسن.

وبلغ مجمل الإصابات بالفيروس في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى الساعة السابعة من صباح الخميس، 32,058 حالة على الأقل، مع تسجيل 590 إصابة جديدة منذ يوم الأربعاء، وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وأوضحت الهيئة أنه بالإصابات الجديدة، يرتفع عدد الإصابات في صفوف فلسطينيي الداخل خلال الأيام السبعة الماضية بـ4,040 إصابة على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة اقل من 15 إصابة).

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل إلى 9,071 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع الفلسطيني في الداخل 135 حالة (لا يشمل المدن المختلطة).

(عرب 48)