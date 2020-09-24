"الخارجية": فرصة لعودة جميع العالقين إلى قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن انطلاق الترتيبات اللازمة لاستكمال حملة عودة العالقين من أبناء شعبنا منذ بداية الجائحة إلى قطاع غزة عبر أراضي جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بشكل يتزامن مع فتح معبر رفح من يوم الاحد المقبل الموافق 2020/09/27.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الخميس، أن سفارة دولة فلسطين في القاهرة وبناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قامت بإنجاز جميع الموافقات والترتيبات اللازمة لعودة الاعداد المتبقية من الأحباب العالقين الى قطاع غزة عبر مطار القاهرة الدولي، وذلك بالاتفاق والشراكة الكاملة مع السلطات والهيئات والاجهزة المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وقامت أيضا بالإعلان عن جميع تلك الترتيبات تباعا لتأمين وصول المعلومات والتوجيهات المطلوبة بدقة لجميع الاحباب العالقين.

وقالت الوزارة: "وعليه سيتم تأمين إجلاء العالقين في عديد الدول ممن لم تنطبق عليهم المعايير المصرية المعروفة وهم موجودون بالأساس في تركيا، والجزائر، والسودان، والامارات، وعدد آخر من الدول، سواء عبر تسيير طائرات إجلاء مصرية كما هو الحال بالنسبة للعالقين في تركيا، أو عبر تسيير رحلة إجلاء جزائرية قامت بتأمينها سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة، أو من خلال تأمين سفر ووصول العالقين الغزيين بشكل فردي الى مطار القاهرة الدولي في طريقهم الى ارض الوطن".