مؤسسة دالية تطلق "بسطة مبادرات" السبت في رام الله لدعم الحرفيين والمبادرات الشبابية

وطن: تنظم مؤسسة دالية المجتمعية، بالشراكة مع Handmade Palestine، السبت القادم فعالية "بسطة مبادرات" بعنوان "#إيد_بإيد"، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة السابعة مساء، في مقر مؤسسة دالية، في رام الله وسط البلد .

وتعتبر "بسطة مبادرات" سوق محلي يهدف إلى دعم الحرفيين الفلسطينيين، والمبادرات الشبابية ضمن برنامج إبدأ الشبابي في مؤسسة دالية (بدعم من مؤسسة دروسوس). كما يهدف إلى توفير مكان ومنصة للاستهلاك الأخلاقي في فلسطين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي الذي يعتبر أحد ركائز مؤسسة دالية.

ويتلخص عمل المؤسسة، في حشد واستخدام كل الموارد المحلية اللازمة (مادية وغير مادية) بالشكل الملائم، لتمكين وخلق مجتمع مدني مستقل مسؤول تسود فيه الشفافية والمحاسبة.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن ذلك يأتي من الإيمان بحق الشعب الفلسطيني في التحكم بمصادره من أجل تحقيق تنمية مجتمعية.

وأوضحت أن "ريع الحدث سيذهب لدعم مبادرة دار سيدي من بلدة نعلين: وهو مطعم وكافيه لجميع الفئات وخاصة الشباب والشابات قائم في قلعة الخواجا الأثرية في البلدة".

وتعتبر "Handmade Palestine"، منصة وموقع الكتروني تعمل ضمن معايير التجارة العادلة ويدعم أكثر من 25 من التعاونيات والحرفيين المستقلين، عبر الترويج لأعمالهم محلياً ودولياً، وتوفير منصة تروي قصص حياة الحرفيين اليومية عبر بيع الحرف اليدوية ذات القيمة الثقافية.

وبيّنت المؤسسة في بيانها، أن أهداف السوق هي:

• تعزيز مبدأ العونة الفلسطينية خاصةً بعد إغلاقات أزمة كورونا، حيث أن الحرفيين هم من الفئات الأكثر تضرراً.

• تعزيز مبدأ الاستهلاك الأخلاقي وضرورة التوعية له في المجتمع الفلسطيني.

• خلق مساحة مجتمعية بين المجتمع المحلي والحرفيين لتبادل العلاقات، والقصص، والدعم المتبادل، والتعريف بمبادرات الشباب والشابات التي تأتي تحت إطار برنامج إبدأ الشبابي.