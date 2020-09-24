مقتل تاجر عملة في خان يونس، والقبض على المشتبه به بالجريمة

وطن: قُتل مواطن اليوم الخميس، رمياً بالرصاص في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

والمغدور هو المواطن أحمد زكي البشيتي "53 عاماً" وهو أحد تجار العملة المعروفين في خان يونس لقي حتفه رمياً بالرصاص بعد اختطافه من قبل أحد الأشخاص وسرقة مبلغ 150 ألف دولار كان بحوزته.

وأعلنت الشرطة في غزة اعتقال مشتبها به بقتل التاجر البشيتي. وذكرت أنها تلقت ظهر اليوم إشادة تفيد بتغيب البشيتي، موضحة أنه بعد عمليات بحثٍ وتحرّ استمرت ساعات تمكنت المباحث العامة من إلقاء القبض على مشتبه به وهو (م، ع) 58 عاماً.

ولفتت إلى أنه خلال التحقيقات الأولية أقرّ الجاني بقيامه بخطف تاجر العملة البشيتي وقتله بإطلاق النار عليه، وسرقة مبلغ مالي بقيمة 150 ألف دولار كان بحوزته، كما أقرّ بدفن جثة القتيل في منزله.

وأوضحت أنها صادرت مُسدساً استُخدم في الجريمة، واستعادت المبلغ المالي المسروق، وتعمل على استخراج الجثة بحضور النيابة العامة والجهات المختصة بالشرطة، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.