كورونا في صفوف فلسطينيي الداخل: أكثر من 4040 إصابة خلال أسبوع

وطن: بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل، خلال الأيام السبعة الماضية 4,040 إصابة على الأقل (لا يشمل البلدات التي يوجد بها إصابات جديدة اقل من 15 إصابة)، مع تسجيل 590 إصابة جديدة منذ يوم الأمس؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل إلى 9,071 على الأقل (لا يشمل البلدات التي يوجد بها عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة). فيما بلغت حصيلة الوفيات في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل 135 حالة (لا يشمل المدن المختلطة).

في المقابل، بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية في دولة الاحتلال 206,332 حالة؛ لتنخفض نسبة الإصابات في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل من مجمل الإصابات في دولة الاحتلال إلى 15.5%.

كما ارتفع عدد الإصابات النشطة في دولة الاحتلال إلى 56,901 حالة، وبهذا تبلغ نسبة الإصابات النشطة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل من مجمل الإصابات النشطة في دولة الاحتلال نحو 16% على الأقل بحيث لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15.

(عرب 48)