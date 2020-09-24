عاصفة حقيقية تهدد اقتصاد الاحتلال

وطن: تحذّر تقارير اقتصادية عن "عاصفة حقيقية" تُهدد اقتصاد الاحتلال، في ظل تداعيات جائحة كورونا التي تركت عشرات آلاف العاطلين عن العمل، وأوصلت معدّلات الدين إلى الناتج المحلي لأرقام غير مسبوقة وخطيرة.

وذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن "نتنياهو ذهب إلى المجلس الوزاري للكورونا بهدفٍ واحد هو وقف التظاهرات ضده". مضيفة "العاصفة الاقتصادية على عتبة إسرائيل، ستكون الاختبار الحقيقي لنتنياهو"، مؤكدة أن اقتصاد "تل أبيب" أمام ضربة غير مسبوقة، وأعداد العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر.

وقالت "البورصة ترفض الانهيار، لكن قريباً الاقتصاد الواقعي سيطرق بابها أيضاً، وعندها سنرى ماذا سيفعل نتنياهو".

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الاقتصادية أنّ معدلات الإصابة بفيروس كورونا تزداد بشكل كبير، وباتت من بين الأعلى في العالم.