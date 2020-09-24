توني بلير: السلام أولا بين "إسرائيل" والدول العربية وبعدها إدراج القضية الفلسطينية!

وطن: قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، الخميس، لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية "يجب أقامة السلام أولا بين الدول العربية وإسرائيل وعندها فقط يجب ادراج القضية الفلسطينية".

وردا على سؤال عما إذا كان يمكن إعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، قال إنه "يجب أن نحاول إقناع جيل من السياسيين الفلسطينيين بأن السبيل الوحيد للحصول على دولة هو من خلال التفاهم العميق والحقيقي بين الناس والثقافات وليس فقط حول مفاوضات الأراضي"!