الصحفي زماعرة يناقش أطروحة معاصرة وميدانية لنيل درجة ماجستير حول الأدوات الرقمية والاذاعات

وطن: حصل الصحفي شادي زماعرة رئيس تحرير شبكة راية الاعلامية على شهادة الماجستير في برنامج العلاقات العامة المعاصرة، بعد بحث اتخذ من اذاعة "رايــة" نموذجا عبر دراسة ميدانية خرجت بتوصيات هامة للإعلام الفلسطيني.

وناقشت كلية الدراسات العليا في الجامعة العربية الامريكية رسالة الماجستير بعنوان: (مدى فعالية استخدام العلاقات العامة الرقمية على متابعة جمهور الإذاعات الفلسطينية – إذاعة راية FM نموذجا) للباحث الصحفي شادي زماعرة.

وبعد مناقشة الباحث زماعرة لدراسته الحديثة أوصت اللجنة بقبول الاطروحة ومنح الطالب درجة الماجستير في العلاقات العامة المعاصرة بحضور عدد من الصحفيين والطلبة ومؤسسات اعلامية.

وأقرت لجنة المناقشة المكونة من الأستاذ د. فريد أبوضهير أستاذ العلاقات العامة في جامعة النجاح الوطنية، ممتحنا خارجيا، والدكتور عمر أبو عرقوب مناقشا داخليا، بقبول الرسالة وتلت الدكتورة هنادي دويكات مشرفة الرسالة وأستاذ العلاقات العامة بالجامعة العربية الامريكية.

وتوصلت الدراسة الى أن الأدوات المستخدمة في إذاعة راية FM كنموذج للإذاعات الفلسطينية التي استثمرت في أدواتها وطورتها، قد انعكست إيجابا على المتابعة، وترويج المحتوى، وتحقيق وصول أعلى إلى الجمهور.

وتناولت الدراسة الدور الذي تلعبه أدوات العلاقات العامة الرقمية في الإذاعات وتأثيرها على متابعة الجمهور وكسب جمهور جديد وعلاقة ذلك بجودة المحتوى الإعلامي في ظل بيئة رقمية.

وأوصت الدراسة الاذاعات الفلسطينية بالاستثمار في أدوات العلاقات العامة الرقمية لأهميتها في الوصول إلى جمهور أوسع، وترويج المحتوى الإعلامي الذي تبثه عبر الأثير الإذاعي؛ للتفاعل مع نسبة كبيرة من الجمهور تتابع الإذاعة وأدواتها الرقمية معا.

وأكد الباحث زماعرة أن الجمهور المتابع للإذاعات الفلسطينية ذكي جدا وبحاجة الى متابعة ردود فعله، وحاجاته، بشكل أكبر عبر الأدوات الرقمية حتى يبقى على متابعة معها،

واعتبرت الدراسة أن أدوات العلاقات العامة الرقمية أتاحت فرصة جديدة للإذاعة للمحافظة مؤقتا على مكانتها، وألا تزول، كما حصل مع الوسائل التقليدية الأخرى، وهو ما منحها فرصة أكبر للعيش والوصول إلى جمهور جديد.