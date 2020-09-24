وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في بيروت تنديدا بالتطبيع مع الاحتلال

وطن: نظم ناشطون لبنانيون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في بيروت، تنديدا بالتطبيع الإماراتي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر المحتجون عن غضبهم من خطوات التطبيع العربية، مهاجمين أبو ظبي وحكامها، مطلقين شعارات ضد ولي العهد وحاكم إمارة أبو ظبي محمد بن زايد بالإضافة إلى البلدان التي لحقت بالإمارات كالبحرين.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات تضامن معها، وعمدوا إلى إحراق صورة ابن زايد إلى جانب الأعلام إسرائيلية.

وجاء في بيان الوقفة أنها تأتي “تنديداً بالاستسلام العربي والهرولة نحو مزبلة التطبيع، ولأن المطبعين مصيرهم الى مزبلة التاريخ”، وفق تعبير البيان.

وأكدت الوفقة إيمانها بأن فلسطين “دولة عربية محتلة وشعبها مهجر يجب أن يعود الى وطنه”.

وتابع البيان موضحا أن الوقفة الاحتجاجية تأتي “لأن البعض من سياسيي البلد والمنطقة يصرّ على بيع نفسه رخيصاً لترامب ونتنياهو، ويسعى للترويج أن في لبنان جو متسامح مع قرار التطبيع”.