خاص لـ"وطن": الاتفاق بين فتح وحماس على إجراء الانتخابات العامة خلال 6 أشهر.. واجتماع جديد للأمناء العامين للفصائل قريبا

رام الله-وطن: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، لوطن، أنه تم الاتفاق بين حركتي فتح وحماس خلال اجتماع قياداتهما في تركيا، على إجراء الانتخابات، التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني، خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر .

ولفت أبو يوسف إلى أنه سيتم عقد لقاء للأمناء العامين للفصائل قريبا لإعلان تفاصيل الاتفاق، والتوافق على آلية العمل إلى حين إجراء الانتخابات.

بدوره، بين القيادي في حماس حسن يوسف لوطن أن أجواء اللقاء بين فتح وحماس إيجابية جدا ومثمرة.

وقال يوسف "نطمئن أبناء شعبنا بأن أجواء الحوار إيجابية بين الحركتين، وسيتم إعلان أخبار مفرحة قريبا".

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، لـوطن، إن اجواء الحوار في تركيا "أكثر من إيجابية"، وأن هناك زيارة الليلة لأمين سر مركزية فتح جبريل الرجوب إلى قطر ومن ثم إلى مصر، دون أن يوضح تفاصيل وهدف الزيارة.

وبين الجاغوب أن وفد حركة فتح سينطلق الليلة من اسطنبول متوجها إلى الدوحة ثم القاهرة.

ومن المرتقب أن يعقد جبريل الرجوب الليلة لقاء على تلفزيون فلسطين وتلفزيون الأقصى في بث مشترك للحديث عن مستجدات الوضع السياسي والمصالحة.