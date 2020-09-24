الصالحي لـوطن: التقدّم الحاصل في الحوار باتجاه إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي "إيجابي"

رام الله-وطن: اعتبر أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، التقدم الذي أحرزته حركتا فتح وحماس في حوارهما إيجابياً باتجاه إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل وخلال الأشهر القادمة.

وقال الصالحي في تصريح خص به وطن، صباح الخميس، إنه وفي كل الأحوال، يجب المحافظة على أفق سياسي للانتخابات ينسجم مع عدم العودة إلى دوامة الوضع السابق للمرحلة الانتقالية التي استغلتها إسرائيل من أجل تكريس الاحتلال وتقييد السلطة الفلسطينية.

موضحاً أن هذا التحدي جزء لا يتجزا من استحقاقات الظرف الراهن، بما يحافظ على مسار مواجهة الاحتلال وصفقة القرن والتطبيع من جهة، وبما يحافظ على الديموقراطية والشراكة والتعددية الفلسطينية من جهة أخرى، وبما يقطع الطريق على محاولات ما يسمّى بـ"هندسة" القيادة الفلسطينية التي تسعى إليها الإدارة الامريكية ومن يتبعها.

وشدد الصالحي على أن المقاومة الشعبية يجب أن تبقى حاضرة كمهمة مركزية في كل المراحل.