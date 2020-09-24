تطبيق "زووم" يمنع بث مؤتمر بسبب مشاركة المناضلة ليلى خالد

وطن: منع تطبيق زووم الالكتروني، المستخدم مؤخرًا بكثافة في العالم بسبب جائحة كورونا لتنظيم لقاءات مختلفة، من استخدام منصته لعقد مؤتمر لصالح جامعة سان فرانسيسكو الأميركية والذي كان من المقرر أن يعقد اليوم، وستتحدث فيه المناضلة الفلسطينية ليلى خالد.

وبحسب موقع القناة العبرية السابعة، فإن منع المؤتمر تم بعد تلقي الشركة شكاوى ضد استضافة المؤتمر عبر منصة زووم، مشيرةً إلى أن نشطاء داعمين للاحتلال في أميركا يقفون خلف التحريض.

وقال بيان لزووم، إنه تم توجيه تحذير للجامعة بشأن استضافة خالد باعتبار أنها تنتهك القانون الاتحادي الذي يحظر تقديم المساعدات للمنظمات "الإرهابية"، وبسبب انتماء خالد لإحداها.

وكان من المقرر أن تتحدث المناضلة خالد عن قضايا قانونية واجتماعية وليست لها علاقة بالسياسة، وذلك بصفتها قائدة نسوية رائدة.

وكثيراً ما تحرض دولة الاحتلال عبر جهات مختلفة ضد المناضلة خالد التي تتهمها بـ "الإرهاب"، وأنها أحد المحرضين ضدها.