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إقتصاد وأعمال
أريحا: إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب مخيم عين السلطان
رئيس فنزويلا: ندعم الشعب العربي الفلسطيني
حالة الطقس: أجواء معتدلة
الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على أراض في تل الرميدة بمدينة الخليل
حمل الحكومة المسؤولية تجاه ما يحدث بسبب عدم صرف الرواتب .. اتحاد المعلمين يطالب الحكومة بصرف راتب شهر أيلول كاملا
الأسرى يقررون خطوات احتجاجية يومي الجمعة والسبت
وفاتان و363 إصابة كورونا جديدة في الأردن منها 9 خارجية
معايعة لـوطن: خسائر القطاع السياحي تقارب المليار ونصف المليار دولار مع نهاية العام ما يفوق قدرات الحكومة على تعويض المتضررين
الشيخ: الحوار بين فتح وحماس بتركيا إيجابي وخطوة على طريق المصالحة
تطبيق "زووم" يمنع بث مؤتمر بسبب مشاركة المناضلة ليلى خالد
موجز أخبار الساعة الثامنة من وطن
أسعار العملات مقابل الشيكل
11 ألف إصابة كورونا في أقل من 48 ساعة في دولة الاحتلال
اصابتان لشابين برصاص الاحتلال قرب رام الله
اشتية: نرحب بالأجواء المشجعة التي تظلل الحوار الوطني بين حركتي "فتح" و"حماس" في اسطنبول حول الانتخابات
أسعار العملات مقابل الشيكل
24.09.2020
07:35 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح الخميس، كما يلي:
دولار 3.44
دينار 4.85
يورو 4.03
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