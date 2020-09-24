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أسعار العملات مقابل الشيكل

24.09.2020 07:35 AM
أسعار العملات مقابل الشيكل

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح الخميس، كما يلي:

دولار 3.44

دينار 4.85

يورو 4.03

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