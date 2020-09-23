11 ألف إصابة كورونا في أقل من 48 ساعة في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات و4031 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 1317 وفاة، وحصيلة الإصابات إلى 203,136 إصابة.

وتشير المعطيات إلى تسجيل نحو 11 ألف إصابة بالفيروس في أقل من 48 ساعة، ما رفع عدد الإصابات النشطة إلى 57,134 إصابة، و658 مصابا يرقدون في المستشفيات بحالة صحية حرجة، منهم 177 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.

وقرر ما يسمى "المجلس الوزراي المصغر لشؤون كورونا"، مساء اليوم، فرض إغلاق شامل ومشدد بدءا من الجمعة المقبل، حتى اليوم التالي لعيد "العُرش" اليهودي في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.