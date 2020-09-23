التربية والتعليم في بيت لحم تقرر إغلاق شعب صفية في مدارس مختلفة بسبب كورونا

وطن: قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الاربعاء، إغلاق شعب صفية في مدارس مختلفة بالحافظة، بسبب وباء كورونا.

وأفادت مديرية التربية والتعليم، بأنه تقرر إغلاق شعبتي الثالث والرابع في مدرسة بنات الزواهرة الاساسية جنوبا لمدة 24 ساعة، وشعبتي الصف الثاني في مدرسة الفجر الاساسية في بيت فجار جنوبا لمدة 24 ساعة، وشعبتي التمهيدي والثالث في مدرسة بنات الراعي الصالح الثانوية في مدينة بيت لحم لمدة 48 ساعة، بعد اصابة طالبتين، وفي شعبة الثامن في مدرسة ذكور الزير الثانوية لمدة 24 ساعة، بسبب إصابة طالب.

وأشارت المديرية الى ان هذا القرار ياتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.