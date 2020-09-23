بوتين يبشر بلقاح روسي ثان لكورونا

وطن: قال الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، إن بلاده ستسجل قريبا لقاحا ثانيا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

وكانت موسكو قد أعلنت تسجيل أول لقاح للفيروس عالميا في آب/أغسطس الماضي، رغم تشكيك غربي بمدى سلامته وفعاليته.

وأكد بوتين، في كلمة ألقاها بمجلس الاتحاد (الشيوخ)، الأربعاء، أن بلاده ستجل قريبا لقاحا ثانيا ضد الفيروس، بعد "سبوتنيك 5".

وشدد الرئيس الروسي على أن نظام الرعاية الصحية في البلاد مستعد لمواجهة الجائحة، وخاصة بالتزامن مع الارتفاع الموسمي في وتيرة تفشي فيروسات الزكام.

وأضاف، بحسب وسائل إعلام محلية، أن السلطات مستمرة في اتخاذ إجراءات مسبقة للحد من انتشار العدوى، بما في ذلك تدشين مراكز طبية جديدة وإنشاء احتياطيات الأدوية ووسائل الحماية الشخصية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء على أساليب علاجية جديدة.