حمل الحكومة المسؤولية تجاه ما يحدث بسبب عدم صرف الرواتب .. اتحاد المعلمين يطالب الحكومة بصرف راتب شهر أيلول كاملا

وطن: أصدر الاتحاد العام للمعلمين مساء اليوم الاربعاء، بيانا حول حقوق المعلمين في مسألة عدم انتظام صرف الرواتب ، مؤكدا أنه لم يهادن احداً على حساب القضايا النقابية حيث كان الجهة النقابية الوحيدة التي تابعت قضية عدم انتظام الرواتب وما ترتب على ذلك بحسب ما جاء في البيان.

واضاف البيان الذي نشر عبر صفحة الاتحاد الرسمية على موقع "فيسبوك" ان الاتحاد قام بإرسال العديد من الرسائل بضرورة انتظام صرف الرواتب وتبني الحكومة لبرنامج صمود وطني يضمن قدرة معلمنا الفلسطيني على الصمود في الظرف الراهن الا انها لم تجد آذاناً صاغية.

وأكد بيان الاتحاد بأنه وفي الوقت الذي يؤكد فيه اتحادكم على موقفه الوطني والتفافه حول القيادة الفلسطينية برفضها لكل مؤامرات التصفية لقضيتنا ولمشروعنا الوطني وهرولة الدول العربية للتطبيع مع كيان الاحتلال، فإننا نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة تجاه ما يحدث بسبب عدم صرف الرواتب كاملة .

كما وأكد البيان ان تخبط الحكومة في إدارة الازمة وتصريحاتها المتضاربة تجاه الازمة المالية خلقت احتقانا عاليا لدى المعلمين الذين لا يملكون قوت يومهم او تكلفة ذهابهم الى أماكن العطاء في مدارسهم .

وأعلن البيان عن عدة مطالب منها :

1- صرف راتب شهر أيلول كاملا في بداية شهر تشرين اول (10) وصرف 50% من راتب شهر آب (8) خلال الأسبوع القادم وصرف كامل المستحقات فور تحويل المقاصة دفعة واحدة.

2- انهاء كافة قضايا المحافظات الجنوبية (التقاعد المالي، تعيينات 2006.2007.2008 ودفع كافة المستحقات المترتبة لهم والمساواة في الراتب مع المحافظات الشمالية)

3- المصادقة الفورية على جدول التشكيلات من درجات وترقيات وعلاوات وحفظ الاثر الإداري والمالي

4- استكمال ما تم الاتفاق علية مع الحكومة بما يخص السكرتاريا والمرشدين وامناء المكتبات والاداريين ومساواتهم بالمعلمين

5- العمل السريع على معالجة جميع قضايا المعلمين في العاصمة القدس الشريف