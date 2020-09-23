الاحتلال يصدر أمرا عسكريا بالاستيلاء على أراض في تل الرميدة بمدينة الخليل

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أمرا عسكريا بالاستيلاء ووضع اليد على أراض بمنطقة تل الرميدة في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلمت عددا من المواطنين بتل الرميدة أمرا عسكري بوضع اليد على ما يقارب من 17 موقعا في المنطقة، وبما مساحته ( 3,807 دونم) من أراضي المواطنين حسب ما جاء بالأمر العسكري.

وقال الحاج راضي أبو عيشة وهو أحد المواطنين الذين تم تسليمهم الأمر العسكري، إن جنود الاحتلال اعلموه انه سيتم وضع أعمدة وتركيب كاميرات للمراقبة في محيط منزله في الجزء الذي تم الاستيلاء عليه وفق الأمر العسكري.

وفا