الشرطة تقبض على سائق مركبة قام بدعس حدث وصدم مركبتين ولاذ بالفرار

وطن: قبضت الشرطة على سائق مركبة قام بدعس حدث وصدم مركبتين ولاذ بالفرار في جنين وطوباس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبناء على بلاغ والتنسيق ما بين غرفة عمليات شرطة جنين وطوباس عن قيام مركبة بدعس حدث ولاذ بالفرار داخل بلدة عقابا في محافظة طوباس وصدم مركبتين اثناء الفرار ، حيث تم إرسال الإسعاف والشرطة إلى المكان وتم نقل المصاب إلى المشفى لتلقي العلاج .

وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات والتنسيق ما بين شرطة طوباس وجنين تم رصد مكان وجود المركبة وتحركت قوة من مركز شرطة الزبابدة إلى المكان وتم ضبط المركبة وإلقاء القبض على السائق .

وأكدت بأنه تم حجز المركبة وتوقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا وإحالته للنيابة العامة.