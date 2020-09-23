الأسرى يقررون خطوات احتجاجية يومي الجمعة والسبت

وطن: قرر الأسرى في خمسة سجون وهي(عسقلان، وجلبوع، وريمون، ونفحة، ومجدو) إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت، احتجاجاً على قرار الاحتلال بإغلاق حساب "الكانتينا" الخاصة بمشتريات الأسرى وإعادة الحوالة الخاصة بها.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت استلام الحوالة المالية الخاصة "بكانتينا" الأسرى الأمنيين التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية، فيما استلمت "الكانتينا" الخاصة بالسجناء الجنائيين.

وجدد نادي الأسير تحذيره من تداعيات قرار الاحتلال الخطير، الذي يمس احتياجات الأسرى الأساسية، حيث يعتمد الأسرى بما يزيد عن 60% على "الكانتينا" في توفير طعام جيد لهم واحتياجات أساسية أخرى. الأمر الذي سيفاقم من الظروف الحياتية الصعبة التي يواجهونها بالأصل.

وطالب نادي الأسير مجدداً مطالبته المؤسسات الوطنية والأهلية والحقوقية والدولية أن تقف عند مسؤولياتها لوقف هذا الاجراء الخطير.