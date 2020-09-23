الرئيس الجزائري: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أساس الاستقرار في الشرق الأوسط

وطن: شدد رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف الرئيس تبون في كلمته، أمام أعمال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عبر الاتصال المرئي، مساء اليوم الأربعاء، أن ايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف أو المساومة بدولته المستقلة، مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.