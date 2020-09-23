وفاتان و363 إصابة كورونا جديدة في الأردن منها 9 خارجية

وطن: أعلن وزير الصحة الاردني الدكتور سعد جابر اليوم الأربعاء، عن تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن منها 9 خارجية.

وتوزعت الحالات على النحو الاتي: 268 عمان، و4 الكرك، و43 البلقاء، و6 اربد، و26 الزرقاء، وحالة في معان، وحالة في عجلون، وحالة في مادبا، و4 حالات في المفرق.

وتم تسجيل حالتي وفاة، فيما سجلت 98 حالة شفاء.

وأكد جابر وجود توجه لفتح مختبرين مركزيين في إربد والزرقاء، مشيرا الى أن عدد فحوصات كورونا ارتفعت اليوم بعد ادخال اجهزة فحص جديدة.