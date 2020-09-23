سفيرة الاحتلال الجديدة في مصر تقدم اوراق اعتمادها للسيسي

وطن: أصبحت الدبلوماسية، أميرة أورون، اليوم الأربعاء، أول امرأة تم اعتمادها سفيرة للاحتلال لدى مصر.

وأكدت خارجية الاحتلال، ، أن أورون قدمت اليوم أوراق الاعتماد إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل أقيم في القصر الرئاسي بالقاهرة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحفل انطلق بعزف النشيد الإسرائيلي لدى دخول الدبلوماسية القصر، مضيفة أن محادثة جرت بين السفيرة الجديدة والرئيس المصري، حيث شكرت أورون السيسي على "جهوده في تعزيز السلام في الشرق الأوسط".

وأصبحت أورون السفير الرابع عشر الذي يعتمد في مصر منذ توقيع معاهدة السلام بين الطرفين.

المصدر: RT