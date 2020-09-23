الهيئة المستقلة: نتابع حادثة وفاة المواطنة منال النوري في مخيم النصيرات

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" انها تتابع حادثة وفاة المواطنة منال عبد الفتاح النوري (47 عاماً)، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، التي أعلن عن وفاتها بتاريخ 21/9/2020 في حوالي الساعة 10:45 مساءً، وذلك إثر تعرضها للإغماء في منزلها بعد قيام دورية من الشرطة بالاعتداء على ابنيها محمد حمدان (23 عاماً)، ورجب حمدان (22عاماً)، لمخالفتهما قرار الإغلاق والإبقاء على "ميني ماركت" يمتلكه والدهما مفتوحاً، في غير الساعات المسموح بها، وفق قرار وزارة الداخلية ضمن إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة المستقلة انها تواصل متابعاتها لاستكمال المعلومات الخاصة بالحادثة، والتأكد من البيانات الأولية التي وُثقت لديها، وتطالب الجهات الرسمية بالتحقيق في حيثيات الحادثة، وتوضيح ما تتوصل إليه من نتائج تبين سبب الوفاة، ونشر تلك النتائج.