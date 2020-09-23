السفير الأمريكي لدى الاحتلال: تأجيل الضم لا يعني إلغاءه

وطن: قال السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، الأربعاء، إن تأجيل الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية بالضفة الغربية لا يعني إلغاءه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن السفير الأمريكي قوله، في مؤتمر لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، في إشارة إلى خطط الضم الإسرائيلية: "لقد تقرر تأجيل تطبيقها".

واستدرك السفير الأمريكي: "إن ذلك لا يعني إلغاءها".

وكانت الإمارات قد قالت إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل يهدف إلى منع الأخيرة من فرض سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

لكن إسرائيل نفت ذلك، وقالت إنها وافقت على تأجيل خطة الضم فقط، وليس وقفها بشكل كامل.