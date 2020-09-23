الاحتلال يصادر خيمة اعتصام أهالي دورا ويهدم منزلاً وبئرين

وطن: صادرت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، خيمة اعتصام أهالي دورا المقامة منذ أواخر الشهر الماضي، بعد محاولة مجموعة من المستوطنين شق طريق استيطاني على أراضي خلة طه في بلدة دورا جنوبي الخليل، وهدمت منزلاً قيد الإنشاء وبئرين لتجميع مياه الأمطار.

وقال المواطن وليد سويطي أحد المشاركين في الاعتصام، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة طه وهدمت منزلاً قيد الإنشاء بالقرب من الخيمة، وهدمت بئري ماء بحجة عدم الترخيص.

وأضاف "إن آليات الاحتلال توجهت لهدم خيمة الاعتصام ومصادرتها قبل تسليم المعتصمين إخطاراً بالهدم، وأزالت 15 عمود كهرباء نصبتها بلدية دورا سابقاً لتوصيل الكهرباء للمعتصمين دعماً لهم".

وأكد السويطي على نية أصحاب الأراضي بنصب خيمة جديدة لحراسة أراضيهم المهددة بالمصادرة، لافتاً إلى "أن هدم الخيمة ومصادرتها فعل متوقع ولن يثنيهم عن الدفاع عن أراضيهم".

وطالب السويطي الجهات الرسمية والحقوقية لدعم المعتصمين من أصحاب الأراضي، كما دعا أهالي البلدة للمشاركة في الاعتصام والتضامن مع أصحاب الأراضي.

وأشار إلى أن المعتصمين طالبوا وزارة الزراعة بتوفير مستلزمات تشجير الساحات المهددة وتشجيع الأهالي على استخدامها واستصلاحها ولم يلق أية دعم حتى الآن، مضيفاً "بعد تجربة طويلة من الاعتصام لن يحمي أراضينا سوى نحن".