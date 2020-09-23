لأول مرة منذ 2010 "أفضل لاعب في أوروبا " بدون رونالدو وميسي

وطن: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى أوروبا عن الموسم الفائت 2019-2020 وغاب عن القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما غاب عن القائمة النجم المصري هداف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وشهدت القائمة تواجد كل من حارس المرمى الألماني مانويل نوير والبولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائي بايرن ميونخ، إلى جانب البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وضمت الترشيحات اللاعبين الذين تألقوا خلال الموسم الكروي، في البطولات المحلية والأوروبية، وتحديدا دوري أبطال أوروبا، البطولة التي توج بلقبها الفريق البافاري الشهر الماضي.

وأعلن يويفا القائمة بناء على اختيارات لجنة تحكيم تضم مدربى الأندية التى شاركت في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى 55 صحفيا ممثلين عن الاتحادات الأعضاء في "يويفا".

وللمرة الأولى منذ إطلاق "يويفا" للجائزة، عام 2010، لم يتم ترشيح أي من رونالدو أو ميسي للجائزة، حيث وضعت الأصوات ميسي رابعا بالتساوي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا فيما جاء في المركز السادس توماس مولر لاعب بايرن ميونخ والسابع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ثم تياغو ألكانتارا ثامنا.

وحل كيميتش من بايرن ميونخ في المركز التاسع ثم جاء كريستيانو رونالدو عاشرا في المركز الأخير من اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل في أوروبا.

وسيتم منح اللاعب الفائز جائزة الأفضل، يوم 1 أكتوبر المقبل، في حفل سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020-2021.

يذكر أن آخر من حقق هذه الجائزة، كان فيرجيل فان دايك في الموسم الماضي، متفوقا على الثنائي رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وميسي قائد برشلونة الإسباني.

المصدر: twitteruefa