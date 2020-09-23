الصحة: 3 حالات وفاة و503 إصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة "لا معطيات جديدة في القدس"

وطن: سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 وفيات و503 إصابة بكورونا في الضفة الغربية (باستثاء القدس) وقطاع غزة، مؤكدة أنها لم تحصل على معطيات جديدة حول الوضع الوبائي في القدس المحتلة.

فيما يلي تفاصيل التقرير الوبائي للـ24 ساعة الماضية، الذي أصدرته وزارة الصحة اليوم:

23/9/2020*

*الإصابات الجديدة: 503*

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 430

• المحافظات الجنوبية: 73

*حالات التعافي الجديدة: 819*

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 729

•المحافظات الجنوبية: 90

*حالات الوفاة الجديدة: 3*

• مدينة القدس: لا معطيات جديدة

• المحافظات الشمالية: 3

• المحافظات الجنوبية: 0

*عدد الفحوصات: 5156*

وأوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 73.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 26.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 83 عاما من بيتلو ومواطن 90 عاما من مدينة رام الله، ومواطنة 69 عاما من الخليل.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (64)، محافظة بيت لحم (79)، محافظة قلقيلية (24)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (14)، سلفيت (10)، أريحا والأغوار (11)، طولكرم (50)، طوباس (2) قطاع غزة (73)، ضواحي القدس (8).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (123)، محافظة جنين (86)، محافظة طولكرم (22)، محافظة قلقيلية (35)، محافظة نابلس (171)، محافظة أريحا والأغوار (118)، محافظة سلفيت (7)، محافظة طوباس (20)، قطاع غزة (90)، ضواحي القدس (147).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.