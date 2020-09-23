سائد ارزيقات لـوطن:اضراب المعلمين في الخليل تم بقرار فردي وأدعوهم للالتزام

وطن: قال أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات لـوطن، إن إضراب عدد من المعلمين في الخليل اليوم، جاء بقرارات فردية من بعض المعلمين، ولا علاقة للاتحاد به. داعيا المعلمين للالتزام.

وطالب الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها كاملة في توفير رواتب كاملة للمعلمين، لان المعلم لم يعد قادرا على العيش بأنصاف الرواتب بين الفينة والأخرى، وفق ما قال ارزيقات.

ارزيقات دعا رئيس الوزراء إلى تحديد ناطق واحد في قضية الرواتب وليس إصدار تصريحات متعددة ومختلفة من عدة مسؤولين. قائلا: على رئيس الوزراء ان يحدد من يتحدث باسم وزارة المالية، التي تتحمل كامل المسؤولية عما يجري في تصريحها المنافي للعديد من أطراف الحكومة، وان يكون هناك مصدر رسمي واحد او ناطق رسمي واحد باسم الحكومة وليس العشرات من الاشخاص الذين يتحدثون بارزاق الناس ورواتبهم.

وحول تصريح المالية، أوضح ارزيقات أن وزير المالية تحدث عن نصف راتب سيحاول تأمينه بداية الأسبوع القادم، وهو منافٍ لما تحدث به رئيس الوزراء مؤخرا بقوله أننا في الربع الساعة الأخيرة ، وتصريح نبيل شعث وروحي فتوح حول انفراجة وصرف رواتب قريبا.

وقد أضرب معلمون في عدد من مدارس الخليل، اليوم، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب وعدم انتظامها.. للاطلاع اضغط هنا