الهيئة المستقلة: اليوم تشريح جثمان أيمن القاضي الذي توفي في نظارة بيت لحم بمشاركة طبيب الهيئة

وطن: أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" متابعتها لوفاة المواطن أيمن عزمي علي القاضي والبالغ من العمر ٤٩ عاما من بيت لحم والموقوف منذ تاريخ 20/9/2020 في نظارة شرطة بيت لحم.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه فور وصول خبر وفاة المواطن يوم أمس توجه طاقم من الهيئة إلى مديرية الشرطة في بيت لحم وتم الاستماع إلى رواية الشرطة حول الحادثة، والاستماع إلى شهادة النزلاء الموقوفين معه في ذات الغرفة، كما اطلع طاقم الهيئة على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة على باب غرفة التوقيف بحضور وكيل النيابة.

كما اطلع ممثلو الهيئة على التقارير الطبية الخاصة في المواطن بما في ذلك تقارير عن أطباء نفسيين.

وأوضحت أنه سيتم اليوم تشريح الجثمان بناءً على قرار النيابة، وقد تم التنسيق مع النائب العام لحضور طبيب من الهيئة وبموافقة العائلة للمشاركة في التشريح والوقوف على أسباب الوفاة. وبناء على جميع المعطيات ستقوم الهيئة بإصدار تقرير عن الحادثة.