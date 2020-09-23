معلمون يضربون في الخليل ويؤكدون لـوطن: سنستمر باحتجاجاتنا الأسبوع القادم إذا لم تصرف رواتبنا

وطن: أضرب معلمون في عدد من مدارس الخليل، اليوم، للمطالبة بصرف رواتبهم بشكل كامل ومنتظم، وصرف علاوات الدرجات والترقيات.

وقال الناطق باسم المعلمين المضربين نمر العصافرة لـوطن، إن إضراب اليوم تحذيري بعيدا عن اتحاد المعلمين، احتجاجا على عدم صرف رواتب المعلمين بشكل كامل ومنتظم منذ 4 شهور.

وأضاف العصافرة إن ما يتم صرفه لا يسد احتياجات الموظف اليومية، الذي أصبح يعيش على فتات الراتب بعد ان استوفت البنوك والشركات التي لها فواتير على الموظفين حقوقها المالية كاملة.

وأوضح: نحن مقبلون على عام دراسي وجامعي له التزامات واستحقاقات مالية على الموظفين مما يرهقهم.

وبيّن أن الإضراب يستهدف ايضا المطالبة بصرف علاوات الدرجات والترقيات وزيادة الراتب بناء على غلاء المعيشة.

وأكد العصافرة "لدينا نَفَس بالاستمرار بالاضراب حتى ينتظم صرف الرواتب، أما صرف العلاوات والدرجات يمكن تأجيل البحث فيها إلى ما بعد انتهاء حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن "إضراب اليوم بدأ منذ الصباح، حيث تواجد المعلمون في المدارس دون تدريس الطلبة، ويوم السبت القادم سيكون لدينا بيان يحدد الفعاليات الاحتجاجية للأسبوع القادم في حال لم يتم الاستجابة لمطالبنا".

ولفت إلى أن الإضراب تركز في مدارس وسط الخليل، بالاضافة الى مدارس في جنوب وشمال الخليل وبعض مدارس بيت لحم، وبعض مدارس ضواحي القدس.

واتصلت وطن بوزارة التربية عدة مرات، للحصول على تعليق منها حول الإضراب، إلا أن الناطق باسمها لم يجب على الهاتف.