ماكرون يدعو إلى "مفاوضات حاسمة تسمح للفلسطينيين تحصيل حقوقهم بشكل نهائي"

وطن: دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى اجراء مفاوضات حاسمة تسمح للفلسطينيين تحصيل حقوقهم بشكل نهائي.

وأكد ماكرون في كلمته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السنوية التي يتناوب فيها قادة العالم على إلقاء خطاباتهم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، "أن السلام العادل يتطلب قبل كل شيء إيجاد السبل والوسائل لمفاوضات حاسمة تسمح للفلسطينيين بالحصول على حقوقهم في النهاية".

وأوضح "أنا لا أؤمن بسلام يقوم على الهيمنة أو الذل، حتى لو كان هذا سيعوضه بالمال، لأننا لا نعوض إذلال شعب من خلال المال".