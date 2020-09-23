اعتقال 5 مواطنين بينهم أسير محرر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 5 مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيراً محرراً من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر شاهر عيسى طقاطقة (25 عاماً)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

يذكر ان قوات الاحتلال صعدت في الأيام الماضية من حملة اعتقالاتها في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم طالت عددا من الفتية والشبان.

وفي الخليل، اعتقلت القوات، المواطن محمد اياد خلايلة من بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت عدداً من المنازل.

كما دهمت القوات عدداً من المنازل في حي جبل جوهر، وحارة الشيخ، في مينة الخليل، عرف من أصحابها: عطية ابو حمدية.

كما سيرت قوات الاحتلال آلياتها العسكرية في بلدتي يطا جنوبا، وبيت كاحل شمالا.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فتىً وشاباً من قباطية جنوب جنين على حاجز عسكري.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى حافظ ابراهيم زيود، والشاب صالح خالد ياسين، أثناء مرورهما على حاجز" دوثان" العسكري القريب من بلدة يعبد.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبادة شريف مصطفى عبد الرازق (28 عاماً)، بعد دهم منزله وتفتيشه.