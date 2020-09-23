اختتام وإعلان نتائج تحكيم مشروع مدارس اندية النزاهة

وطن: اختتم يوم الثلاثاء مركز إبداع المعلم مشروع "تعزيز منظومة قيم النزاهة لدى الشباب الفلسطيني – نوادي النزاهة"، والذي ينفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة انقاذ الطفل والذي ينفذ ضمن إطار برنامج المواطنة، حيث استهدف المشروع 40 معلم ومعلمة في 20 مدرسة حكومية في المحافظات الشمالية في فلسطين والواقعة في مناطق (ج) و(H2 ) في الخليل في 6 مديريات تربوية في رام الله، جنوب نابلس، الخليل، بيت لحم، أريحا وقلقيلية .

وبعد ان تلقى المعلمون والمعلمات من المدارس المستهدفة تدريبات حول مفاهيم عن النزاهة والشفافية وكيفية اعداد مبادرات التدقيق الاجتماعي ونقل هذه المعرفة والمهارة الى طلبتهم في الصفوف (7-9) الأساسي من الفئة العمرية (14-16) ومن ثم قيامهم في التدقيق الاجتماعي على مشاريع بنى تحتية أو خدمات تقدمها الهيئات المحلية للمجتمعات المحلية والمتواجدة فيها المدارس المستهدف، قامت لجنة تحكيم مكونة من أ. مراد عبد الغني (وزارة التربية والتعليم)، و أ. هلا قبج وأ. عبد الله جرار و أ. أمل البرغوثي (مركز ابداع المعلم) وأ. لبنى اسكندر وأ.علاء سعيد (مؤسسة انقاذ الطفل) بمراجعة 17 تقرير عن المبادرات المنفذة من قبل 17 مدرسة وتحكيمها ,وفقا لمعايير تقييمية للملفات و العروض تشمل: 50% على عرض التقرير وتشمل (أهمية الموضوع، ارتباط الموضوع بمفاهيم ومهارات المشروع، التنظيم والتسلسل بالافكار، وضوح العرض، توظيف التكنولوجيا، الارتباط بالسياسات، الالتزام بالوقت، والقدرات الشخصية، توزيع الأدوار بين أفراد الفريق، البعد التربوي) و 50% على الملف تسلسل المعلومات وترابطها، انخراط الطلبة، سلامة اللغة والصياغة، النتائج والتوصيات والشكل العام والإخراج).

حيث استهلت الجلسة الأستاذة هلا قبج و شكرت جميع المشاركين في المشروع من وزارة التربية والتعليم الشركاء المساندين دوماً لجميع المؤسسات العاملة في قطاع التعليم ومؤسسة انقاذ الطفل و فريق مركز ابداع المعلم و جميع المديريات و المشرفين و المشرفات و المعلمين و المعلمات والطلبة و أشادت بالجهود الجماعية التي بذلت في تنفيذ المشروع واستمرار العمل رغم الظروف. في حين شكر الأستاذ مراد عبد الغني – من إدارة الاشراف و التأهيل التربوي في وزارة التربية و التعليم، جميع القائمين على المشروع و جهود المدارس التي استمرت في المشروع رغم الظروف الطارئة والإغلاقات وأشار إلى الجهود الجماعية و التشاركية ما بين المدارس و الطلبة مع معلميهم و معلماتهم .

تم اجراء التحكيم في الفترة ما بين 1-3 سبتمبر عبر تقنية زووم نتيجة وضع الطوارىء وفرض الاجراءات الوقائية والصحية بالحفاظ على التباعد الجسدي.

بناء على تقييمات لجنة التحكيم تم منح المبادرات المتميزة لكل من :

ذكور ابو بكر الصديق الثانوية – مديرية اريحا

اليعقوبية الاساسية للبنات- مديرية الخليل

بنات العوجا الثانوية –مديرية اريحا

بيت عور الفوقا ث المختلطة –مديرية رام الله

وادي فوكين المختلطة-مديرية بيت لحم

الشهيدة رهام دوابشة مديرية جنوب نابلس

كفر قدوم الأساسية –مديرية قلقيلية

بنات بيت فجار الثانوية – مديرية بيت لحم

المعارف الاساسية للبنات- مديرية الخليل

ذكور بتير الثانوية-مديرية بيت لحم

هذا المشروع الذي ينفذه مركز ابداع المعلم للسنه العاشرة على التوالي تحت اطار برنامج المواطنة الهادف الى بناء جيل من الشباب الفلسطيني مؤمن بقيم النزاهة وقادر على توظيفها في التغيير المجتمعي الايجابي من خلال تنفيذ مبادرات شبابيه مجتمعيه في مجتمعاتهم المحلية في مجتمعاتهم المحلية، وذلك بتوظيف منهجية التعلم من خلال العمل واثراء محتوى الكتاب المدرسي وتطوير استراتيجيات وطرائق تدريس حديثه للمعلمين و المعلمات.