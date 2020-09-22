استخبارات الاحتلال: السعودية وعُمان والسودان ستنضم إلى ركب التطبيع

وطن: قال وزير استخبارات الاحتلال، إيلي كوهين، إن مزيدا من الدول الخليجية والإفريقية ستنضم إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

وأعرب كوهين خلال مقابلة مع "بي بي سي" عن اعتقاده بأن "السعودية وسلطنة عمان والسودان وتشاد سينضمون إلى ركب المطبعين مع إسرائيل".

وتأتي تصريحات كوهين بعد نحو أسبوع من اتفاق التطبيع بين دولة الاحتلال والإمارات والبحرين.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن اتفاقات التطبيع مع الدول الخليجية ستخلق "تحالفا عسكريا ضد إيران وتحالفا اقتصاديا قويا بين إسرائيل ودول الخليج".

وزعم كوهين أن "هدفا مشتركا" يجمع السعودية بإسرائيل وهو "البحث عن الأمن والاستقرار في المنطقة مستذكرا التوتر بين الرياض وطهران عام 2019".

وحول الجدل المثار بخصوص الحديث عن نية واشنطن بيع مقاتلات إف-35 إلى الإمارات، شدد كوهين على استمرار المعارضة الإسرائيلية لأي خطوة تهدد التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.