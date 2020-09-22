أبو ردينة: خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة سيعبر عن الموقف السياسي الفلسطيني الموحد

وطن: يلقي الرئيس محمود عباس خطابا هاما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مساء الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بسبب جائحة كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن خطاب الرئيس الذي سيلقيه خلال الدورة الخامسة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيحدد الخطوات الفلسطينية القادمة لمواجهة ما تتعرض له القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق ومصالح شعبنا.

وأضاف: هذه الكلمة ستعبر عن الموقف السياسي الفلسطيني الموحد، الذي كانت أولى خطواته هي عقد الاجتماع الموسع للأمناء العامين لجميع الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى التأكيد على القرار الوطني المستقل الذي لم ولن نقبل المساس به إطلاقا.

وتابع أبو ردينة أن الرئيس عباس سيلقي كلمة الشعب الفلسطيني مؤكدا على الثوابت الوطنية التي لن تتغير مهما كانت الضغوط أو المخططات الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية، والتطبيع المجاني المخالف لكل قرارات القمم العربية والإسلامية.