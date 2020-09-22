ترامب: دول أخرى في الشرق الأوسط ستنضم للإمارات والبحرين في التطبيع مع "إسرائيل" قريباً

وطن: قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إن دولا أخرى في الشرق الأوسط ستنضم لاتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل" قريبا.

وفي رسالة مسجلة تم إرسالها إلى الاجتماع السنوي للأمم المتحدة، اتهم ترامب بكين بالسماح لفيروس كورونا "بمغادرة الصين وإصابة العالم"، مضيفا: "يجب على الأمم المتحدة أن تحاسب الصين على أفعالها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وذكرت وكالة "رويترز" في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن رسالة ترامب تضمنت أيضا قوله: "أعلنت الحكومة الصينية ومنظمة الصحة العالمية - التي تسيطر عليها الصين فعليا - خطأً أنه لا يوجد دليل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر".

وتابع الرئيس الأمريكي في الرسالة التي سجلها الاثنين: "في وقت لاحق قالوا كذبا إن من لا تظهر عليهم أعراضا لن ينشروا المرض، يجب على الأمم المتحدة محاسبة الصين على أفعالهم".

وقال ترامب، إنه إذا أريد للأمم المتحدة أن تكون فعالة، فيجب أن تركز على "المشاكل الحقيقية للعالم" مثل "الإرهاب، واضطهاد المرأة، والعمل القسري، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر والجنس والاضطهاد الديني والتطهير العرقي للأقليات الدينية".

وأوضح ترامب، أن جهودنا خفضت نسب الوفيات الناجمة عن كورونا في الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: أعدنا تنشيط حلف النيتو وأقمنا شراكة تاريخية مع عدد من الدول لوقف تهريب البشر، وتخلصنا من الإرهابي رقم واحد في العالم وهو قاسم سليماني

وتابع: نسعى إلى إنهاء الحرب في أفغانستان وسنعيد بالتأكيد جنودنا إلى البلاد، وانسحبنا من الاتفاق النووي الإيراني الرهيب وفرضنا عقوبات شديدة على أكبر راع للإرهاب في العالم.

ويواجه الرئيس الأمريكي انتقادات واسعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع جائحة فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره في أواخر 2019 من مدينة ووهان الصينية، حيث تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات (نحو 7 ملايين) والوفيات (حوالي 200 ألف) جراء الجائحة، الأمر الذي يزيد من الشكوك بشأن حظوظه على الفوز في انتخابات الرئاسة القادمة في 3 نوفمبر 2020.