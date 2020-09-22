المستشار أبو شرار يبحث مع القنصل البريطاني التعاون المشترك

وطن: بحث رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، مع القنصل البريطاني العام في القدس السيد فيليب هول، آفاق التعاون المشترك، خصوصاً في تنمية قدرات السلطة القضائية في فلسطين بمجال القضاء الإداري.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش في دائرة تلفزيونية مغلقة، عقدت اليوم الثلاثاء، بين مجلس القضاء الأعلى، والقنصلية البريطانية العامة في القدس.

وأوضح المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يواصل مهمته الإصلاحية في ظروف بالغة التعقيد والحساسية سياسياً ومالياً وأمنياً وصحياً، واستعرض دور السلطة القضائية خلال حالة الطوارئ، وأولوياتها في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وما رافقها من جملة قرارات وتدابير احترازية للموازنة بين جهود الحد من انتشار فايروس "كوفيد 19" وحفاظ السلطة القضائية على صلاحياتها الدستورية.

وأكد المستشار أبو شرار أن صعوبة الوضع المالي تنعكس سلباً على أداء السلطة القضائية، موضحا أن حصة السلطة القضائية من الموازنة العامة متواضعة جدا، وأي عملية تطوير وإصلاح وتدريب للقضاة، تتطلب بالضرورة زيادة حصة القضاء من الموازنة العامة.

وأكد أن النقص التراكمي في الموارد البشرية المؤهلة في السلطة القضائية يعد من أبرز تحديات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي يضع على رأس أولوياته زيادة كفاءة دائرة التفتيش القضائي، وإعادة تفعيل المكتب الفني.

وأكد المستشار أبو شرار خلال اللقاء مع القنصل البريطاني على أن العمل جار لإطلاق مشروع بناء مجمع محاكم رام الله، وأن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي سيواصل استكمال العمل على سد النقص في عدد القضاة ورفد المحاكم بقضاة مؤهلين، وتدريب القضاة ورفع قدراتهم من خلال برنامج تدريبي شامل، واستكمال العمل على تعديل القوانين والتشريعات الإجرائية للتسريع بإجراءات التقاضي، بالإضافة إلى مراجعة هيكلية المجلس القضاء الأعلى التي لم يتم فيها اي تعديلات منذ العام 2006، بحيث تسمح هذه المراجعة باقتراح هيكلية جديدة للمجلس تزيد من رشاقته، وتسمح بتحقيق الهدف الاساسي المتمثل بقضاء قادر على تحقيق العدالة.

ومن جانبه أكد القنصل البريطاني العام في القدس السيد فيليب هول على أن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم فلسطين على المستويات كافة خصوصا قطاع العدالة، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من الوضوح في تحديد المسؤوليات والصلاحيات في هذا القطاع لزيادة فعالية التمويل المقدم له.

وقال ان بلاده تدرك الصعوبات التي تواجه فلسطين نتيجة التطورات السياسية المتلاحقة وانعكاساتها على قطاع العدالة، خصوصا في ظل الأزمة المالية، وما ترتب عليها من توقف الدفع المنتظم لرواتب العاملين. مشيرا إلى أن المملكة المتحدة على تواصل حثيث مع شركائها الدوليين لتوفير الدعم اللوجستي بشكل مستمر لقطاع العدالة في فلسطين.

واستعرض الاجتماع واقع القضاء الإداري في فلسطين، والتحديات الماثلة أمام تأسيس قضاء إداري على درجتين، وفرص تقديم بريطانيا الدعم الفني ونقل الخبرة في حال وجود تشريع فلسطيني ناظم لقضاء إداري مستقل في المستقبل.