نقابة الصحفيين تدين مشاركة صحفيين عرب بلقاء تطبيعي مع وزير إسرائيلي

وطن: أدانت نقابة الصحفيين، اللقاء التطبيعي الذي جمع عددا من الصحفيين العرب مع وزير إسرائيلي.

ودعت النقابة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، اتحاد الصحفيين العرب لتطبيق ميثاقه وقراراته بتجريم التطبيع مطالبة بطردهم من عضويته.

وحثت النقابة، نقابات الصحفيين المشاركين على طردهم من عضويتها، ووضعهم على القوائم السوداء، داعية جماهير الصحفيين العرب الى مقاطعتهم وطردهم من أي لقاء عربي، ونبذهم بما يناسب فعلهم الخياني لفلسطين ولأمتنا العربية.

وشددت على ضرورة أن يقف الاتحاد العام للصحفيين العرب أمام مسؤوليته القومية والمهنية التي أنشئ على أساسها، معتبرة أن الصمت عن التطبيع قبول علني ورسمي به ومباركة له.

وقالت النقابة "كلنا ثقة أن اتحاد الصحفيين العرب وقيادته، لن تسمح بذلك، وننتظر إجراءاته وقراراته وبيانه الواضح بهذا الخصوص".