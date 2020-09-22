الاحتلال يمنع "الإغاثة الزراعية" من العمل بطرق زراعية في جالود

رام الله- وطن: أوقفت قوات الاحتلال العمل في نشاط شق وتأهيل الطرق الزراعية الذي تنفذه جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) في بلدة جالود بمحافظة نابلس، بحجة أن العمل يتم في المناطق المصنفة ( ج)، كما قامت بمصادرة المعدات و البطاقات الشخصية للعمال مؤقتاً.

وقام جنود الاحتلال وضباط ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية بمنعهم من العمل في الطريق الزراعي المسمى غزيل الحقن في البلدة .

وقال رئيس مجلس قروي جالود عبدالله حج محمد إن قوات الاحتلال داهمت موقع العمل وقامت بمصادرة الآلية و البطاقات الشخصية للعمال و من ثم قامت بإرجاعها بعد تهديدهم بالاعتقال و مصادرة الآلية .

و أضاف حج محمد ان قوات الاحتلال عادت بعد مغادرتها بفترة قصيرة وقاموا بمصادرة الآلية بشكل نهائي واحتجاز السائق شادي حمادنة.

من جانبه، أشار منسق المشروع لدى الإغاثة الزراعية م. رامي اعبية بأن الإغاثة الزراعية ومن خلال مشروع " مشروع تعزيز الصمود والأمن الغذائي للمزارعين المهمشين في مناطق (ج) " تعمل في بلدة جالود على تنفيذ انشطة تأهيل و استصلاح الأراضي الزراعية بالإضافة لشق و تأهيل الطرق الزراعية، بهدف تعزيز صمود المواطنين على اراضيهم في ظل الهجمة الاستيطانية الكبيرة التي تتعرض لها .

و تناشد الإغاثة الزراعية كافة المؤسسات الدولية و منظمات حقوق الإنسان للتدخل لوقف اعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، ووقف منعهم من العمل في اراضيهم الزراعية و الاستثمار في البنية التحتية خصوصا في المناطق المصنفة (ج) ، حيث تأتي هذه الاعتداءات في سياق جعل هذه المناطق متأخرة و معزولة و فارغة من السكان بهدف سرقتها لصالح مشاريع الاحتلال الاستيطانية .