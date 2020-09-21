اغلاق مدرسة في طولكرم لـ24ساعة بسبب "كورونا"

وطن: أعلنت إدارة مدرسة ذكور ارتاح الثانوية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة طولكرم عن تعليق دوام طلاب الثانوية العامة (أ، ب) فقط لمدة 24 ساعة فقط.

وقالت إدارة المدرسة في بيان إن القرار بهدف اجراء التعقيم اللازم ومتابعة الحالة الوبائية في المدرسة مع استمرار باقي الصفوف والشعب بالدوام حسب المجموعات التي أعلن عنها سابقًا على أن يعود طلاب الثانوية العامة إلى الدوام صباح يوم الأربعاء المقبل.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام جميع الطلاب بإجراءات السلامة العامة.