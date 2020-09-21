الاحتلال يحتجز طفلين من قريوت جنوب نابلس

رام الله- وطن: احتجزت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، طفلين من بلدة قريوت جنوب مدينة نابلس.

وأفاد مدير مكتب هيئة الجدار والاستيطان شمال الضفة مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال احتجزت الطفلين عمرو عطا الله خازم (13عامًا) ومحمد سعاد خليل (14عامًا)، من بلدة قريوت عقب تواجدهما على طريق العين قرب مستوطنة "شيلو".

بدروه، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن جهودا تبذل مع الصليب الاحمر الدولي من أجل الافراج عن الطفلين المحتجزين.

وأشار الى أن طريق العين مغلقة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى، ويحرم الاحتلال أهالي قريوت من سلوكها، باعتبارها قريبة من المستوطنات.