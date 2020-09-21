مصرع شاب إثر حادث سير ذاتي في رام الله

رام الله- وطن: لقي شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من بلدة شقبا غرب رام الله مصرعه اليوم الاثنين، نتيجة حادث سير ذاتي وقع بين بلدتي عابود وشقبا غرب رام الله.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي بين بلدتي عابود وشقبا نتيجة لقيادة شاب لمركبةٍ غير قانونيةٍ .

وأضاف بأنه وعلى الفور تحرك خبراء الحوادث وقوة من مركز شرطة شقبا في شرطة المحافظة والإسعاف لمكان الحادث وتم نقل جثة الشاب إلى مجمع فلسطين الطبي .

وأكد العقيد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.