كورونا.. بريطانيا تتجه للعزل العام

وطن: يبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض إجراءات العزل العام مجددا، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وتشهد بريطانيا ارتفاعا في معدل الإصابات الجديدة بالمرض إلى ما لا يقل عن 6 آلاف حالة يوميا، وتتزايد أعداد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى الضعف كل 8 أيام، في حين تشهد عمليات إجراء الفحوص تخبطا.

وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس، لشبكة سكاي نيوز، إن من المؤكد أن بريطانيا تشهد وضعا حرجا للغاية، وإن على البلاد مواجهة هذا الأمر.

وأضاف كريس ويتي، كبير مسؤولي الصحة في الحكومة البريطانية، أن تفشي الفيروس في بريطانيا "يسير في الاتجاه الخطأ"، وأن البلاد تمر "بنقطة حاسمة" في التعامل مع الجائحة.

وتابع ويتي: "نبحث البيانات لمعرفة الطريقة التي يمكننا من خلالها السيطرة على تفشي الفيروس قبل دخول موسم الشتاء المليء بالتحديات".

ويبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا في بريطانيا 41777، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا والخامسة على مستوى العالم.