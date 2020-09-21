الأسيران المضربان الأخرس وشعيبات يعانيان من الهزال والضعف العام

رام الله- وطن: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر: إن الأسيرين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، ماهر الأخرس، وعبد الرحمن شعيبات، يعانيان من الهزال، والضعف العام، والنقص الشديد في الوزن.

وأضاف أبو بكر ، اليوم الاثنين، أن الأشبال في سجن (الدامون) يعانون من ظروف صحية صعبة للغاية؛ لعدم وجود تهوية وانتشار الرطوبة في الغرف، مشيراً إلى أنه طُلب من الصليب الأحمر، الضغط لنقلهم لمكان آخر لصعوبة الأوضاع لديهم.

يذكر، أن الأسيرين الأخرس وشعيبات، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ نحو شهرين، فيما تواصل إدارة سجون الاحتلال، منع المحامين من زيارتهما.