اشتية: سنشدد الاجراءات في الايام المقبلة لمواجهة كورونا

وطن: اكد رئيس الوزراء محمد اشتية ان معدلات الاصابة بفايروس كورونا لا تزال تسجل ارتفاعا غير مقبول، لافتا الى انه سيتم "تشديد الإجراءات بالأيام القادمة أكثر وأكثر لمنع أي زيادة في الاصابات".

واضاف اشتية "المدرسة لا تولد الفايروسات، المهم السلامة في البيوت وخارجها للطلاب وللكوادر التعليمية، آمل من الجميع الطواقم تطبيق إجراءات السلامة".

وتطرق اشتية الى هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال قائلاً "انفضت الحلقة الأولى من مهرجان التطبيع مع إسرائيل، وتأكد ما كنا نقوله: إن السياسة الأمريكية ترمي لمحاصرة القيادة والشعب الفلسطيني والتضييق علينا سياسيا واقتصاديا وماليا."

واضاف "صاحب الحق قوي، ومن يملك الإرادة والايمان بوطنه وتمسكه بأرضه لا يساوم عليها من اجل المال".وحيا اشيتة "العرب المؤمنين بفلسطين، وحقها وحريتها واستقلال شعبها، دولا وشعوبا، وسنبقى حماة الأرض والأقصى".

وفي موضوع اخر اشار اشتية الى الجريمة البشعة التي وقعت في وادي النار قبل ايام وراح ضحيتها 3 مواطنين، واكد على "تطبيق القانون وحماية الناس وعليه سنوقع كل عقوبة ينص عليها القانون بمرتكبيها."