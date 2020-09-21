نقيب الصحفيين لوطن: بيان نقابات بريطانيا في غاية الاهمية ويؤسس لاطلاق عمل مع النقابات والاتحادات في اوروبا

رام الله - وطن: اشاد نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر في بيان الاتحاد العام لنقابات بريطانيا الذي يضم في عضويته كافة النقابات والاتحادات في بريطانيا، حيث اكد الاتحاد في نهاية مؤتمر العام ان "اسرائيل" دولة فصل عنصري، ويعلن عن تضامنه مع فلسطين في مقاومة الاحتلال ومخطط الضم.

وقال ابو بكر في تصريحات لوطن ان البيان في غاية الاهمية، كونه صادر عن اتحاد قوي فاعل في اهم بلدان العالم وهي بريطانيا، حيث يضم الاتحاد كل النقابات المهنية والعمالية وفي عضويته اكثر من 12 مليون عضو، لافتا الى ان الاتحاد مهم ويؤثر في قرارات الحكومة ومجلس العموم البريطاني.

وربط ابو بكر اهمية البيان بدور بريطانيا في مأساة فلسطين، قائلا ان الحكومة البريطانية هي سبب مأساة فلسطين، كونها هي من أسست لوعد بلفور وقيام دولة الاحتلال على ارض فلسطين.

واكد ابو بكر ان بيان الاتحاد الداعم لدولة فلسطين مستقلة يأتي في ظرف حرج في ظل هرولة البعض للتطبيع مع الاحتلال، وهو يوجه رسالة ان نقابات بريطانيا التي تعبر عن شعب بريطانيا تقف وتؤيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

واشار ابو بكر الى ان البيان حمل عبارات تذكر لاول مرة فهو وصف دولة الاحتلال بدولة الفصل العنصري وابارتهايد، كما ان البيان دعا لحملة دولية واسعة من كل نقابات اوروبا .

وتابع ابو بكر "ما صدر عن اتحاد نقابات بريطانيا يعد بداية عمل مهم يُبنى عليه وهذا يحتاج الى تواصل وتفاعل من كل المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية والناشطين مع المجتمع البريطاني" مشيدا بتوقيت البيان الذي جاء "في وقت يخذل فيه العرب فلسطين بينما العالم يقف معها".

وقدم ابو بكر باسم نقابة الصحفيين الشكر الجزيل، لاتحاد الصحفيين البريطانيين الذي تقدم بمشروع القرار للمؤتمر العام والذي وافق عليه بالاجماع، ما يؤكد مكانة فلسطين لدى كل احرار العالم وانها لا تزال القضية المركزية.

وحول كيفية الاستفادة من موقف اتحاد نقابات بريطانيا والبناء عليه، قال ابو بكر " نحن من جانبنا كنقابة متواصلين قبل المؤتمر وكنا ننسق لهذا البيان ونعمل معهم لاصداره، وسنواصل العمل بالمستقبل بهذا المجال".

واضاف ابو بكر "سندعو كنقابة صحفيين كل النقابات والاتحادات الفلسطينية لعقد اجتماع من اجل مناقشة الخطوات التي يجب القيام بها على مستوى بريطانيا واوروبا، والعمل مع كل النقابات في العالم لتفعيل دور العمل الشعبي والدبلوماسي".

ودعا ابوبكر المستوى الرسمي للانفتاح على العمل الدبلوماسي الشعبي وان لا يقتصر العمل على التواصل الرسمي مع الحكومات.

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