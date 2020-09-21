إغلاق نيابة رام الله أمام المراجعين لمدة 48 ساعة

وطن: أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب صباح اليوم الاثنين قراراً بعدم استقبال جمهور المراجعين لدى نيابة رام الله وذلك لمدة 48 ساعة على أثر ثبوت إصابة عدد من موظفي النيابة بفايروس كورونا .

وبناء على ذلك سيتم تعقيم المبنى بشكل كامل واستكمال إجراءات الفحص الطبي لعدد من المخالطين وفقا للبروتوكولات المعتمدة من قبل وزارة الصحة ، علماً بأنه يتم حالياً التواصل مع الطب الوقائي من أجل اتخاذ القرار المناسب على ضوء ما يستجد من معطيات .