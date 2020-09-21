الاتحاد العام لنقابات بريطانيا: اسرائيل دولة فصل عنصري وهناك حاجة ماسة الآن لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدها

رام الله - وطن: اعتبر الاتحاد العام لنقابات بريطانيا الذي يضم كافة النقابات والاتحادات في بريطانيا، في مؤتمر حول فلسطين، "اسرائيل" دولة فصل عنصري .

وقال الاتحاد في بيان وصل وطن نسخة عنه إن الاتحاد متضامن مع فلسطين ومقاومة عملية الضم، وأن كونجرس الاتحاد يقف موحدا في معارضته الكاملة لنية حكومة الاحتلال المعلنة لضم مساحات شاسعة من الضفة الغربية، وهي خطوة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتوضح أنه لا توجد نية من جانب الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الاحتلال والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأضاف "ستكون خطوة الضم خطوة أخرى مهمة في إنشاء نظام الفصل العنصري. لقد وقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي لفترة طويلة جدًا حيث سُمح لدولة إسرائيل بارتكاب جرائمها ، وهذا أمر لا يمكن التسامح معه أو قبوله بعد الآن. هناك حاجة ماسة الآن لاتخاذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بأعمال إسرائيل غير القانونية ضد الفلسطينيين. لذلك يقرر الكونجرس: تقديم الدعم الكامل والقيام بدور نشط في إجراءات حملة التضامن مع فلسطين لبناء تحالف واسع ضد الضم الإسرائيلي المقترح وحث جميع المنتسبين على القيام بالمثل".

كما قرر الاتحاد إرسال رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني جونسون تطالب المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وحاسمة، بما في ذلك العقوبات، لضمان أن توقف إسرائيل أو تلغي الضم غير القانوني، وتنهي احتلال الضفة الغربية والحصار المفروض على غزة، وتحترم حق اللاجئين الفلسطينيين. لكي يعودوا.

كما قرر الاتحاد نقل موقف المؤتمر إلى جميع المراكز النقابية الوطنية الأخرى في الاتحادات النقابية الدولية والأوروبية وحثها على الانضمام إلى الحملة الدولية لوقف الضم وإنهاء الفصل العنصري.

يذكر أن عدد اعضاء الاتحاد اكثر من 12 مليون عضوا ومن ضمنه اعضائه اتحاد الصحفيين البريطاني والايرلندي.