هندوراس تعلن عن نيتها فتح سفارة بالقدس المحتلة

وطن:أعلنت هندوراس، انها ستفتح سفارة لها في القدس المحتلة، وفق ما ورد في "تغريدة" كتبها رئيسها Juan Orlando Hernández بتويتر، وفيها عبّر مساء الأحد عن أمله بافتتاحها "قبل نهاية العام الجاري إذا سمحت الجائحة" في إشارة إلى القيود المفروضة من "كورونا" المستجد على البلدين.

وكتب في التغريدة المنشورة صورتها أدناه: "انتهيت للتو من التحدث إلى رئيس الوزراء نتنياهو، عن دعم تحالفنا الاستراتيجي وعن فتح سفارة (لإسرائيل) في Tegucigalpa (عاصمة هندوراس) تزامنا مع فتح سفارة بالقدس (لهندوراس) آملين القيام بهذه الخطوة التاريخية قبل نهاية العام، إذا سمحت الجائحة" ونشر أسفل التغريدة صورتين له ولبنيامين نتنياهو.